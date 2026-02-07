Messina Giostra, trovato con droga durante la detenzione domiciliare: arrestato 52enne

Era agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, ma è stato trovato nuovamente in possesso di droga. I Carabinieri della Stazione di Messina Giostra, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure restrittive, hanno arrestato un 52enne messinese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nelle attività della Compagnia Carabinieri di Messina Centro, coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina.

L’atteggiamento sospetto e la perquisizione

I militari si erano recati presso l’abitazione dell’uomo per un controllo di routine legato alla detenzione domiciliare a cui era sottoposto. Durante la verifica, il 52enne avrebbe mostrato un atteggiamento insofferente e nervoso, comportamento che ha insospettito i Carabinieri.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Le ricerche sono state estese anche alla convivente dell’uomo: addosso alla donna è stato trovato un involucro contenente 17 grammi di cocaina. Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà.

Droga sequestrata e analisi al RIS di Messina

Al termine delle operazioni, il 52enne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La sostanza stupefacente sequestrata sarà trasmessa ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di contrasto allo spaccio di droga a Messina, con particolare attenzione alle verifiche sul rispetto delle misure cautelari da parte di soggetti già condannati per reati in materia di stupefacenti.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.