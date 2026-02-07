L’ODCeC si appella ai Comuni per la definizione agevolata delle entrate comunali

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto invita i Comuni del territorio ad accelerare sull’adozione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

Con una comunicazione ufficiale, l’Ordine ha sollecitato i 24 sindaci e le amministrazioni comunali della circoscrizione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ad avviare con urgenza l’iter deliberativo.

La norma consente agi enti locali di introdurre misure di “rottamazione” per tributi e entrate patrimoniali, permettendo ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni pagando solo il capitale, con riduzione o azzeramento di sanzioni e interessi.

Secondo i commercialisti, si tratta di un’opportunità importante sia per cittadini e imprese – in particolare famiglie e piccole attività gravate da debiti IMU, TARI e altre entrate locali – sia per i comuni, che potrebbero recuperare crediti difficilmente esigibili, ridurre il contenzioso e migliorare l’equilibrio dei bilanci.

L’urgenza è legata anche alle tempistiche: la rottamazione nazionale dei tributi erariali scade il 30 aprile 2026. Per offrire ai contribuenti un quadro coordinato di regolarizzazione, l’Ordine suggerisce di approvare i regolamenti comunali entro il 28 febbraio, così da garantire almeno sessanta giorni per la presentazione delle domande a livello locale.

L’Ordine ha inoltre espresso la propria disponibilità a fornire supporto tecnico alle amministrazioni, dalla stesura dei regolamenti, fino all’assistenza operativa e all’informazione dei contribuenti.

Tra le proposte finali, vi è anche l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra Comuni, uffici tributi e professionisti per garantire un’applicazione efficace e sostenibile della misura.

La comunicazione arriva proprio l’indomani del confronto tra Giunta e opposizione dell’Amministrazione di Barcellona P.G., durante il quale sia l’Assessore Pasquale Tramontana che il capogruppo di Movimento Città Aperta sono stati concordi nel pensare alla linea di indirizzo indicata dall’Ordine oggi.