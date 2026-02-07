Carnevale 2026 a Barcellona: via alla programmazione

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara a vivere il Carnevale Barcellonese 2026, una delle manifestazioni più attese dell’anno, capace di coniugare tradizione, spettacolo e sviluppo turistico. La Giunta comunale ha approvato ufficialmente il cartellone degli eventi, che si svolgeranno dall’8 al 17 febbraio 2026, con un ricco programma di sfilate allegoriche, animazione per bambini e iniziative culturali diffuse sul territorio cittadino.

Tre grandi sfilate di carri allegorici

Il cuore del Carnevale di Barcellona Pozzo di Gotto 2026 sarà rappresentato dalle tre sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, in programma nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2026, che attraverseranno le principali strade, piazze e quartieri della città.

All’iniziativa parteciperanno numerose realtà associative e culturali del territorio, che hanno risposto all’avviso pubblico del Comune, confermando il forte radicamento del Carnevale nella comunità locale. Tra le organizzazioni coinvolte figurano:

A.S.D. Domi Pro Dance

Associazione Fly Dance

Gruppo Due Mulini

Associazione Acquacalda

Associazione Amici di Maloto

C.G.P. Oratorio Giovanni Paolo II APS

A ciascuna di esse sarà riconosciuto un contributo compartecipativo di 1.400 euro, a parziale ristoro delle spese sostenute per la realizzazione dei carri e delle coreografie, per un totale di 8.400 euro.

Animazione per bambini in piazza Duomo

Grande attenzione anche ai più piccoli. Il programma del Carnevale Barcellonese 2026 prevede due momenti dedicati all’animazione per bambini, curati dall’Associazione “Zio Salvo Bimbilandia”, che si svolgeranno l’8 e il 12 febbraio 2026 in piazza Duomo. Un’iniziativa pensata per coinvolgere le famiglie e rendere il Carnevale un evento inclusivo e trasversale.

Un investimento per il turismo e le attività commerciali

L’Amministrazione comunale punta con decisione sul Carnevale come strumento di valorizzazione turistica ed economica, soprattutto al di fuori della stagione estiva. L’esperienza delle edizioni precedenti ha dimostrato come la manifestazione sia in grado di generare importanti flussi turistici, con ricadute positive sulle attività commerciali e sulle strutture ricettive della città.

L’intero cartellone del Carnevale Barcellonese 2026 avrà un costo complessivo di 15.000 euro, finanziato grazie alla compartecipazione dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che ha deciso di coorganizzare l’evento riconoscendo un contributo economico significativo.

Tradizione, decoro e sicurezza

La delibera approvata ribadisce inoltre che tutte le iniziative dovranno rispettare i criteri di decoro, buon gusto e sicurezza, escludendo carri o costumi che possano risultare offensivi o pregiudicare l’ordine pubblico. Sono previsti i necessari servizi di supporto, tra cui SIAE, assicurazione, ambulanze e misure di sicurezza, in collaborazione con i settori tecnici comunali e la Polizia Municipale.

Un Carnevale sempre più centrale per la città

Con il Carnevale Barcellonese 2026, Barcellona Pozzo di Gotto conferma la volontà di investire nella cultura, nelle tradizioni e nella partecipazione attiva del territorio, trasformando il Carnevale in un vero motore di aggregazione sociale e promozione dell’immagine cittadina.

Un appuntamento che si preannuncia ricco di colori, musica e creatività, pronto a richiamare visitatori da tutta la provincia e oltre.