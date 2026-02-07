Basket: l’intervista pre-partita a Giuseppe La Malfa, assistente coach

Il Barcellona Basket è uscito sconfitto dalla gara di domenica scorsa contro la capolista Viola Reggio Calabria, al termine di un match giocato con grande intensità. Nonostante il risultato finale, la squadra ha mostrato solidità nella difesa, buona organizzazione collettiva e una chiara identità di gioco, riuscendo a rimanere competitiva contro un avversario di alto livello.

Archiviata la sfida con la capolista, l’attenzione si sposta ora sul derby di domani pomeriggio contro gli Svincolati Milazzo, appuntamento cruciale sotto il profilo emotivo e della classifica. Una gara che richiederà massima concentrazione, continuità di rendimento e capacità di esecuzione nei momenti chiave.

Ai microfoni di 24live, l’assistente coach Giuseppe La Malfa analizza il lavoro svolto in settimana, soffermandosi sulla preparazione tattica del match, sull’importanza della transizione difensiva e sulla gestione dei ritmi di gioco. Il derby rappresenta un banco di prova fondamentale per misurare la crescita del gruppo e la sua capacità di reagire alle difficoltà con maturità e spirito competitivo.