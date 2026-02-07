24live Beauty: speciale San Valentino

Torna l’appuntamento con 24Live Beauty, la rubrica dedicata al mondo della bellezza, e lo fa con una terza puntata speciale dedicata ai profumi per San Valentino. Un viaggio tra emozioni, tendenze e consigli pratici per scegliere la fragranza perfetta.

Protagonista della nuova puntata è sempre Francesca Conti, Beauty Consultant di PB Profumerie, intervistata dalla giornalista Noemi Munafò all’interno dello store di Barcellona Pozzo di Gotto. La produzione è curata da PeppeGittoPhotographer, con Giuseppe Gitto e Martina Pasqua.

Profumi San Valentino: come scegliere la fragranza giusta per lui e per lei

Con l’avvicinarsi della festa degli innamorati, il profumo si conferma tra i regali più scelti per San Valentino. Non è solo un accessorio beauty, ma un vero e proprio messaggio emotivo: una fragranza può evocare ricordi, sensazioni e creare un legame profondo con chi la riceve.

Nel corso dell’intervista, Francesca Conti guida il pubblico alla scoperta dei segreti del mondo delle fragranze, partendo dalle basi: cos’è un profumo e come si compone.

Famiglie olfattive e test sulla pelle: i consigli degli esperti

Scegliere un profumo, sottolinea la consulente, è un vero e proprio rituale. Il primo passo è individuare la famiglia olfattiva più affine alla personalità di chi lo indosserà:

agrumate

floreali

orientali

legnose

fresche

Ma non basta. Fondamentale è il test sulla pelle, perché il pH, il tipo di epidermide e persino lo stile di vita influenzano la resa della fragranza. Il consiglio? Scoprilo guardando il video e ascoltando i consigli degli esperti.

Layering: la tendenza profumi più amata (anche su TikTok)

Tra le tendenze più attuali nel mondo delle fragranze spicca la tecnica del layering, ovvero la stratificazione di più profumi per creare una firma olfattiva unica e personalizzata. Una moda diventata virale anche su TikTok.

Tendenze profumi 2026: gourmand, note lattiche e accordi speziati

La terza puntata di 24Live Beauty dedica spazio anche ai trend profumi del momento. Restano protagoniste le fragranze gourmand, insieme a note speziate, legnose e lattiche, che confermano il gusto per le composizioni dolci e avvolgenti, ideali sia per lui che per lei.

Per chi è indeciso su cosa regalare a San Valentino, la soluzione suggerita è pratica ed elegante e si trova all’interno della puntata dedicata.

24Live Beauty: un format dedicato al mondo della bellezza

La nuova puntata consolida il successo di 24Live Beauty, il format che racconta il mondo della cosmetica, delle fragranze e dei trend con il contributo di professionisti del settore.

L’intervista a Francesca Conti, condotta da Noemi Munafò, offre spunti utili per orientarsi nella scelta del profumo perfetto, trasformando l’acquisto in un’esperienza consapevole e personale.

L’appuntamento è su 24liveTV e sui canali social ufficiali per non perdere questa nuova puntata dedicata ai profumi lui/lei per San Valentino e per restare aggiornati su consigli, tendenze e approfondimenti dal mondo beauty.