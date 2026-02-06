Giampilieri, fuga di gas in galleria: due operai coinvolti, ma fuori pericolo

Momenti di apprensione ieri, intorno alle 12:55, all’interno del cantiere della galleria in costruzione a Giampilieri, denominata “galleria scaletta binario pari”, dove si è verificata una fuga di gas che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Messina con la squadra della sede centrale, supportata da autopompa serbatoio (APS), pick-up con modulo attrezzato e dal Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), specializzato nella gestione delle emergenze legate a sostanze pericolose.

Due operai trasportati in ospedale

Durante l’incidente, due operai hanno inalato monossido di carbonio e sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Fortunatamente, entrambi risultano essere fuori pericolo di vita.

Per garantire la sicurezza dell’area, i soccorritori hanno utilizzato un mezzo speciale per addentrarsi per circa 1.600 metri all’interno della galleria. Le squadre NBCR hanno effettuato controlli con strumentazioni tecniche avanzate per escludere ulteriori perdite di monossido di carbonio.

L’accesso al cantiere resta temporaneamente interdetto fino al completamento delle verifiche e alla piena messa in sicurezza della zona. Presenti sul posto anche i Carabinieri e il personale SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), impegnati negli accertamenti.