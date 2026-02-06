Barcellona, la presentazione di “Sud chiama Nord” per le amministrative 2026

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad entrare nel vivo del dibattito politico in vista delle elezioni amministrative 2026. Il movimento “Sud chiama Nord” ha infatti annunciato una conferenza stampa che avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 18:00 presso la Sala Seme d’Arancia, in Vicolo Stazione 16.
Il grido è “una marcia in più per Barcellona Pozzo di Gotto” e l’appuntamento rappresenterà un momento di confronto pubblico in cui il movimento scenderà ufficialmente in campo nel panorama politico locale, delineando le proposte rivolte alla comunità.