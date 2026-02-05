San Pier Niceto, lutto cittadino per l’addio a Davis e Giuseppe Pino

Si terranno domani 6 febbraio, alle ore 15 in piazza Roma a San Pier Niceto, i funerali dei fratelli Davis e Giuseppe Pino, i due cacciatori trovati morti a Montagnareale lo scorso 28 gennaio. La drammatica vicenda, ancora al centro di indagini fitte e serrate, ha scosso profondamente il paese lasciando un segno indelebile nei familiari e in quanti conoscevano i fratelli, di 25 e 43 anni.

In occasione delle esequie, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Pier Niceto hanno proclamato il lutto cittadino, interpretando il dolore e lo sgomento che hanno colpito l’intera comunità.