San Filippo, evacuata via Europa. Il Sindaco: “Preoccupazione, ma non allarme”

“Preoccupazione, ma non allarme. La situazione era da tempo attenzionata. Gli importanti eventi metereologici hanno affrettato la necessità di monitoraggio”.

Queste le parole del primo cittadino di San Filippo del Mela, Gianni Pino, rispetto all’ordinanza con la quale qualche giorno fa aveva disposto l’evacuazione di tutte le abitazioni site in via Europa dal n. 32 al n. 86 per scongiurare i rischi di un potenziale crollo.

L’interdizione degli immobili, firmata per garantire l’incolumità dei residenti in via preventiva, mette in evidenza uno già noto stato di pericolo.

“Diversamente da quello che sta accadendo in altre parti della Sicilia, non siamo in presenza di provvedimenti adottati in conseguenza di una frana già in corso, ma in via precauzionale, al fine di evitare il rischio di possibili aggravamenti” – afferma Pino.

“Si tratta di un fenomeno che, seppur parecchio datato, è stato affrontato per tempo dall’amministrazione comunale, che a seguito di una segnalazione dei residenti di circa un anno e mezzo fa, ha effettuato i dovuti sopralluoghi e affidato un incarico tecnico al fine di accertare le cause e individuare le possibili soluzioni. Il lavoro dei tecnici si è concluso a fine 2025, e oggi esiste già un progetto sostanzialmente esecutivo, che affronta la problematica e indica gli interventi da porre in essere”.

Monitoraggi rafforzati dopo il maltempo

Il Sindaco ha evidenziato che durante la scorsa estate erano già stati effettuati ulteriori sopralluoghi, definendo le attività di monitoraggio dell’area, ora messa nuovamente a dura prova dal maltempo.

“A tutto ciò bisogna aggiungere che l’estate scorsa è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con l’ausilio di un altro geologo, a cui ha fatto seguito un incontro con la Protezione Civile, per concordare le attività di monitoraggio dell’area, volte a chiarire le cause e i possibili effetti. L’importante evento meteorologico e i fatti avvenuti in altre località siciliane hanno affrettato la necessità di controlli e interventi, ed accresciuto la preoccupazione dei residenti. Tutto il resto è già noto: a seguito di un’ispezione visiva dei Vigili del Fuoco è stata disposta l’interdizione di alcune abitazioni della zona”.

Cinque famiglie già assistite