Olimpiadi Milano-Cortina: l’ospedale di Barcellona P.G. tra le eccellenze sanitarie selezionate

L’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto protagonista ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, dove una parte di rilievo delle attività di vigilanza e pronto intervento sanitario specialistico sarà affidata al servizio di Riabilitazione della struttura.

Un risultato di grande prestigio

A rappresentare l’ospedale di Barcellona, unica struttura siciliana preselezionata dagli organizzatori dell’evento, saranno: il direttore dell’U.O.C. dott. Giuseppe Luigi Jeffrey Eddy Quattrocchi, insieme ai fisioterapisti dott. Letterio Bucca e Alessandro Vasta. Insieme a loro l’infermiere Angelo Occhipinti.

Per i professionisti coinvolti si tratta di un’esperienza unica, dal punto di vista professionale e umano, mentre per l’Asp di Messina rappresenta un motivo di orgoglio e un’importante conferma del valore delle competenze presenti sul territorio.

Tutti i componenti del gruppo hanno espresso un sentito ringraziamento alla direzione strategica dell’Asp, che ha garantiti pieno e immediato sostegno, autorizzando e supportando con convinzione un progetto considerato un traguardo ambizioso e un punto di riferimento per il futuro del servizio sanitario.