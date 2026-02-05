Milazzo, ritorna la truffa del finto Carabiniere: arrestati due catanesi

Hanno tentato di raggirare un’anziana fingendosi appartenenti all’Arma, ma il loro piano è fallito grazie alla prontezza della vittima e al rapido intervento dei Carabinieri. I militari della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un 19enne e un 23enne, entrambi originari di Catania e già noti alle Forze dell’ordine, con le accuse di truffa aggravata, porto illegale di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tentativo di truffa e la telefonata sospetta

L’episodio risale allo scorso 3 febbraio, quando una 71enne di Roccavaldina ha contattato il numero di emergenza 112 per segnalare una tentata truffa appena subita.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri delle Stazioni di Roccavaldina e Pace del Mela, la donna era stata prima contattata telefonicamente da un sedicente “Maresciallo dei Carabinieri”. Poco dopo, l’uomo si era presentato alla porta della sua abitazione, affacciata su una pubblica via, chiedendo di entrare con il pretesto di effettuare controlli sui gioielli in suo possesso.

L’atteggiamento insistente e anomalo ha però insospettito l’anziana, che è riuscita ad attirare l’attenzione di un Vigile Urbano in transito nella zona. A quel punto il truffatore ha desistito, allontanandosi a bordo di un’auto guidata da un complice.

Inseguimento e arresto dei responsabili

La segnalazione immediata ha permesso ai militari di avviare rapidamente le ricerche, culminate poco dopo con l’individuazione del veicolo sospetto.

Alla vista dei Carabinieri, i due avrebbero tentato la fuga ignorando l’alt imposto dalle pattuglie. Ne è nato un breve inseguimento terminato in una strada senza uscita, dove i giovani sono stati definitivamente bloccati.

Durante la successiva perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto due coltelli a serramanico di genere vietato, procedendo quindi all’arresto dei sospettati. I due sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’impegno dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

L’operazione conferma l’intensa attività preventiva svolta quotidianamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina per contrastare le truffe ai danni delle persone più vulnerabili.

Le Forze dell’ordine ricordano inoltre alcune regole fondamentali: in caso di difficoltà è fondamentale contattare tempestivamente il 112 per chiedere aiuto o segnalare eventuali situazioni ambigue, soprattutto qualora non siano prontamente reperibili eventuali familiari in grado di fornire supporto.

*In evidenza immagine di repertorio.