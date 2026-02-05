Messina, arrestato un 26enne per maltrattamenti in famiglia

Una violenta lite familiare è degenerata in un arresto nella serata del 2 febbraio, in un rione del centro cittadino messinese. Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un giovane di 26 anni, colto in flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata dall’uso di armi.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti delle Volanti hanno trovato il giovane in forte stato di agitazione, ancora sull’uscio dell’abitazione.

All’interno dell’appartamento, il sopralluogo ha evidenziato chiari segni di una recente aggressione: suppellettili distrutte e familiari ancora sotto shock.

Secondo una prima ricostruzione, le persone offese sarebbero la madre e il fratello minore dell’arrestato: proprio quest’ultimo, durante la colluttazione sarebbe riuscito a disarmare il fratello evitando conseguenze più gravi.

Dalle indagini è inoltre emerso un quadro di violenze fisiche e psicologiche che si sarebbero protratte nel tempo. Nel corso della perquisizione gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno sequestrato anche diversi coltelli.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 26enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, dove resta in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.