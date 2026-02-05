Il Generale Del Monaco in visita alle Stazioni dei Carabinieri di Tortorici e Capo d’Orlando

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alle Stazioni dei Carabinieri di Tortorici e Capo d’Orlando, accompagnato dal Comandante Provinciale di Messina, Col. Lucio Arcidiacono.

A Tortorici, accolto dal Mar. Magg. Francesco Cannizzaro, il Generale ha incontrato i militari operanti nell’area dei Nebrodi, sottolineando l’importanza dell’impegno quotidiano nel contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto nei contesti più isolati.

La visita è poi proseguita a Capo d’Orlando, dove il Luogotenente Claudio Bettini ha illustrato le principali dinamiche del territorio e le attività in corso.

Nel corso degli incontri, il Generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per la professionalità e la dedizione dei Carabinieri, ribadendo il valore dei servizi di prossimità e della sicurezza percepita dalla popolazione, elementi fondamentali soprattutto nei piccoli centri della provincia di Messina.