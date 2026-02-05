“Basta poco per essere Felice”, la presentazione del Progetto Cinema del “Copernico”

Il cinema come strumento educativo, di riflessione e di crescita personale. Questo è l’obiettivo del progetto “Basta poco per essere Felice – Educazione cinematografica alla legalità e contro il bullismo”, che sarà presentato lunedì 9 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso l’Aula Magna dell’ITT-LSSA “Copernico”.

L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Angelina Benvegna, seguiti dagli interventi della Senatrice Ella Bucalo, membro della Commissione Cultura e Istruzione, del Sindaco di Barcellona P.G. Pinuccio Calabrò, dell’Assessora alla Cultura Angelita Pino e di Claudio Cannas, presidente del Lions Club di Castroreale.

Il progetto si avvale del contributo di un parterre di relatori altamente qualificati, tra cui: