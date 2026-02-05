Barcellona, l’apertura dell’Ottavo Centenario del transito di San Francesco d’Assisi

Il Convento e Santuario di Sant’Antonio di Padova a Barcellona Pozzo di Gotto apre ufficialmente le celebrazioni per l’Ottavo Centenario del transito di San Francesco d’Assisi, un tempo di grazia e memoria per tutta la Chiesa francescana e la comunità locale.

L’iniziativa prenderà il via sabato 21 febbraio alle ore 20:30 con “Nati dal cuore di Francesco”, con canti e catechesi guidati da Fra Giuseppe di Fatta. Le celebrazioni proseguiranno domenica 22 febbraio alle ore 18:30 con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela.

Ad accompagnare la Celebrazione Eucaristica saranno l’accensione della lampada votiva e l’atto di affidamento dell’Italia a San Francesco.