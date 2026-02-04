Messina Nord, controlli Carabinieri: arrestato 25enne con armi e cocaina

Controlli straordinari dei Carabinieri nella zona nord di Messina

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, impegnati in attività preventive contro il traffico di armi e sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, i militari hanno intensificato le verifiche su tutto il territorio di competenza. L’operazione è stata supportata anche da un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Nicolosi (Catania).

Arrestato un 25enne: sequestrati un fucile rubato, munizioni e cocaina

Durante i controlli, i Carabinieri hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari. Nel corso di una di queste, effettuata nella zona nord della città, è stato arrestato un 25enne, già noto alle Forze dell’ordine anche per reati analoghi.

Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione illegale di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni. All’interno dell’abitazione del 25enne i militari hanno rinvenuto un fucile da caccia risultato provento di furto insieme a otto cartucce.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati circa 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale ritenuto utile al confezionamento della droga.

Trasferito al carcere di Messina Gazzi

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Messina Gazzi, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arma e lo stupefacente sequestrati saranno inviati ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per gli accertamenti tecnici. In particolare, saranno effettuate verifiche balistiche per stabilire se il fucile sia stato utilizzato per commettere precedenti reati.