Messina, avanzamenti di grado in Questura per il dott. La Torre e la dott.ssa Bardetta

Importanti avanzamenti di grado nella Polizia di Stato di Messina. Il Consiglio di Amministrazione per il personale, riunitosi lo scorso 28 gennaio, ha deliberato la promozione a Primo Dirigente del dottor Vittorio La Torre, attuale dirigente della Squadra Mobile della Questura di Messina, e a Vice Questore della dottoressa Caterina Bardetta, oggi Vice Capo di Gabinetto della Questura peloritana.

In Polizia di Stato dal 2008, il dott. La Torre ha inizialmente prestato servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Nuoro, per poi dirigere la Sezione Polizia Stradale di Sassari. Trasferito a Milano nel 2014, ha assunto l’incarico quale Dirigente del C.O.A. (Centro Operativo Autostradale). Nel 2016 è stato assegnato alla Questura di Milano, dove ha prestato servizio alle Volanti e, successivamente, al Commissariato di Monza. Nel 2018 è entrato a far parte della Squadra Mobile di Milano quale Funzionario Responsabile della Sezione “Criminalità straniera e prostituzione”. Nel settembre 2022 è stato trasferito alla Squadra Mobile di Messina, assumendone, nel marzo 2024, la direzione.

La dott.ssa Bardetta, invece, in servizio dal 2012, ha iniziato la sua carriera a Catania, impiegata alle Volanti e, successivamente, al Gabinetto della Questura della medesima provincia. Trasferita nel 2017 a Messina, dopo un periodo di assegnazione alla Divisione Anticrimine, è stata nominata Dirigente dell’Ufficio Personale e, di seguito, Vice Capo di Gabinetto, incarico a tutt’oggi ricoperto.

Ai due dirigenti della Polizia di Stato di Messina sono arrivati il plauso e gli auguri della Questura per le nuove prestigiose qualifiche.