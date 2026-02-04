La mostra finale del Malamegi Lab Art Prize apre a Venezia nel 2026

Abbiamo il piacere di annunciare le date della mostra finale del concorso “Malamegi LAB Art Prize”, che si terrà dal 7 al 21 Febbraio 2026 a Venezia, negli spazi della galleria IMAGOARS.
L’esposizione presenta le opere di 12 artisti finalisti:
Davide Morelli – Italy
Emiliano Aiello – Italy
Esra Yeşilli – Turkey
Huiyuan Zhang – China
Kurt Paulus – Germany
Lani Westerman – Australia
Lee Wan Hsieh – United States
Monica Marioni – Italy
Peppe Salvo – Italy
Roberto Crucitti – Italy
Samuel Lawson – United Kingdom
Sandro Pastorino – Italy
L’idea dietro la mostra
La mostra ripercorre le tendenze emergenti dell’arte contemporanea, abbracciando diverse generazioni e attraversando le discipline della creazione artistica contemporanea. Ogni artista, attraverso diversi medium, indaga le molteplici prospettive e gli aspetti del mondo in cui viviamo. Tra tutti i partecipanti alla mostra, Malamegi Lab assegnerà 4 premi diversi, che saranno resi noti al termine della mostra:
- premio per la ricerca artistica
- premio acquisizione opera
- premio monografia d’arte
- premio nuova collezione Malamegi.
L’Inaugurazione sarà Sabato, 7 Febbraio 2026 alle 17:30. I curatori della mostra sono: Massimo Toffolo (main curator of Malamegi Lab, Italy) Margherita Jedrzejewska (curator of Malamegi Lab, Italy/Poland).