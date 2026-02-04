Il Barcellona Basket dimostra il suo sostegno a Niscemi

Il derby di domenica contro Milazzo sarà una Giornata Giallorossa all’insegna dello sport e della solidarietà. Infatti, la società “SSD BARCELLONA BASKET” ha deciso di rivolgere un pensiero concreto alle popolazioni colpite dal ciclone Harry e alla comunità di Niscemi. Parte dell’incasso della partita sarà devoluto sul conto corrente dedicato messo a disposizione dalla Regione Siciliana per sostenere i territori colpiti.
Sulla spinta della grande sensibilità dimostrata dalla tifoseria organizzata domenica scorsa, il Barcellona Basket invita tutta la comunità sportiva a essere presente all’incontro e a contribuire insieme a una causa così importante.
