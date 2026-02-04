Barcellona, verso la definizione agevolata dei tributi: atto di indirizzo della Giunta. L’opposizione presenta un’interrogazione

La Giunta municipale ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio della definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, una misura che mira a favorire il recupero delle somme di difficile esigibilità e, allo stesso tempo, offrire ai contribuenti una possibilità concreta di regolarizzare la propria posizione.

Con la delibera di Giunta n. 31 del 3 febbraio 2026, l’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Calabrò, su proposta dell’Assessore al Bilancio Pasquale Tramontana, ha dato mandato all’Ufficio Tributi di verificare le condizioni previste dalla normativa nazionale e di predisporre, qualora sussistano i presupposti, uno schema di regolamento da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio comunale.

Cosa prevede la delibera

Il provvedimento prende le mosse dalla Legge di Bilancio 2026, che consente agli enti locali di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi, prevedendo la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Una facoltà particolarmente rilevante per un Comune come Barcellona Pozzo di Gotto, che opera in gestione provvisoria a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario.

L’obiettivo dichiarato è duplice:

da un lato, deflazionare il contenzioso e incentivare l’adempimento spontaneo;

dall’altro, rimettere in circolo risorse oggi congelate, migliorando la capacità di riscossione dell’ente senza gravare ulteriormente sui cittadini in regola.

L’atto di indirizzo, proposto dall’Assessore al Bilancio Pasquale Tramontana, non introduce ancora la “rottamazione” vera e propria, ma avvia il percorso tecnico-amministrativo necessario per valutare sostenibilità finanziaria, impatto sulla cassa comunale e coerenza con i principi di trasparenza e parità di trattamento.

L’interrogazione dell’opposizione

Sul tema è intervenuta anche l’opposizione consiliare. I consiglieri del gruppo Movimento Città Aperta hanno presentato un’interrogazione rivolta all’Amministrazione Calabrò per chiedere se l’amministrazione intenda cogliere l’opportunità offerta dalla normativa nazionale sulla definizione agevolata dei tributi comunali.

L’opposizione sottolinea la presenza di crediti di difficile esigibilità che pesano sui bilanci dell’ente e chiede chiarimenti sui criteri che verranno adottati, sulle entrate interessate e sui benefici concreti per i cittadini che aderiranno all’eventuale misura.

Un confronto politico che si inserisce in una fase delicata per le finanze comunali e che inevitabilmente approderà in Consiglio comunale, qualora l’Ufficio Tributi completi positivamente l’istruttoria richiesta dalla Giunta.

Il prossimo passo: parola all’Assessore Tramontana

Ai microfoni di 24live l’approfondimento con l’intervista all’Assessore Pasquale Tramontana, per chiarire finalità, tempi e possibili ricadute della definizione agevolata su cittadini, imprese e casse comunali.

Un’occasione per capire se e come la “rottamazione” dei tributi potrà diventare uno strumento concreto di rilancio finanziario per il Comune e di sollievo per i contribuenti.