Barcellona: si insedia il nuovo Presidente della sezione penale Eugenio Fiorentino

Si è svolta questa mattina la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente della sezione penale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il dott. Eugenio Fiorentino, chiamato a guidare uno dei settori centrali dell’attività giudiziaria del Palazzo di giustizia.

Ad accoglierlo è stato il collegio composto dal Presidente del Tribunale Antonio Orifici, insieme ai magistrati Silvia Maria Spina e Anna Elisa Murabito, che hanno rivolto al nuovo presidente un saluto istituzionale e gli auguri di buon lavoro per l’importante incarico assunto.

All’incontro, oltre al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. dott. Giuseppe Verzera e la Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Barcellona P.G. Avv. Mara Correnti, era presente anche la presidente del Tribunale di Messina, Olga Tarzia, la cui partecipazione ha conferito ulteriore rilievo all’insediamento, sottolineando il valore della collaborazione e del dialogo tra gli uffici giudiziari del distretto.

Con la nomina del dott. Eugenio Fiorentino, la sezione penale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad affrontare le sfide legate alla gestione dei procedimenti e all’efficienza dell’azione giudiziaria in una fase particolarmente delicata per il sistema giustizia. Un ruolo che richiede equilibrio, competenza e capacità organizzativa, a tutela dei diritti e della legalità.

L’insediamento rappresenta dunque un momento significativo per il Tribunale e per l’intero territorio, segnando l’avvio di un nuovo percorso all’insegna della continuità istituzionale e del rafforzamento dell’attività della sezione penale.