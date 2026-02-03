Milazzo, stupefacenti nascosti in auto e in casa: in arresto un 41enne e una 33enne

I Carabinieri di Milazzo hanno arrestato un uomo di 41anni e una donna di 33 con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono finiti in manette al termine di un’attività di controllo del territorio condotta dai militari della Sezione Radiomobile.

Sequestrate dosi di cocaina e crack e 1200 euro in contanti

L’intervento è scattato quando i Carabinieri hanno notato l’uomo all’interno di un’autovettura parcheggiata in una zona della città abitualmente frequentata da assuntori di droga. L’atteggiamento guardingo del 41enne ha spinto i militari ad approfondire le verifiche.

Durante la perquisizione personale e del veicolo sono state rinvenute tre dosi di cocaina, una delle quali nascosta tra il freno a mano e la leva del cambio, oltre a un marsupio contenente circa 3 grammi di crack e 1200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione in casa

Insospettiti dalla possibilità che l’uomo detenesse ulteriori sostanze presso la propria abitazione, gli agenti hanno perquisito anche il domicilio, dove era presente la donna. All’interno dell’appartamento sono stati trovati circa 15 grammi di cocaina, di cui 4 grammi nascosti nel telaio di una finestra e consegnati spontaneamente dalla 33enne.

Rinvenuto inoltre materiale vario, presumibilmente usato per il confezionamento delle dosi. Al termine delle operazioni, entrambi sono stati accompagnati in caserma e dichiarati in arresto.

L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre la donna è stata condotta nel carcere di Messina Gazzi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.