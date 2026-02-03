Controllava la compagna con il sistema Gps smart. Arrestato .

Aveva installato nell’autovettura della compagna un sistema satellitare di sorveglianza GPS con controllo da remoto smart tag per monitorare gli spostamenti e registrare le conversazioni dei presenti. Il Giudice per le indagini preliminari di Patti Dott. La Spada, su richiesta del Pm Dott.ssa Lombardo, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovane barcellonese che, secondo le indagini condotte dal Commissariati, avrebbe maltrattato reiteratamente la propria convivente con minacce insulti e lesioni seguendola grazie al GPS, che abusivamente aveva installato nella autovettura in uso alla donna. L’uomo grazie al sistema di controllo smart tab riusciva a controllarla dal proprio cellulare e seguire la donna riuscendo a registrare tutte le relative conversazioni. Secondo la denunzia della donna in diverse occasioni l’indagato l’avrebbe minacciata ed in un’altra occasione aggredita fisicamente.

Immediatamente attivato il regime di codice rosso che ha condotto all’arresto del giovane che dovrà comparire davanti al Giudice alla presenza del difensore Avv. Gaetano Pino per essere sottoposto all’interrogatorio di garanzia.