Sanità: inaugurate le nuove Case della Comunità di tipo Spoke in tre Comuni nebroidei

Con la conclusione degli interventi previsti dal PNRR, l’Asp di Messina annuncia ufficialmente l’ultimazione e l’avvio delle nuove Case della Comunità di tipo Spoke nei Comuni nebroidei di San Salvatore di Fitalia, Castell’Umberto e San Piero Patti. Le strutture rientrano nella Missione 6 Salute del PNRR e rappresentano un tassello strategico per il rafforzamento della sanità territoriale e di prossimità.

Un modello di assistenza vicino ai cittadini

Le nuove Case della Comunità sono pensate per garantire prossimità, integrazione e multidisciplinarietà dell’assistenza, offrendo una presa in carico completa e continuativa della persona. Con queste tre attivazioni salgono a sei le Case della Comunità aperte dall’inizio dell’anno in provincia di Messina, insieme ad un Ospedale di Comunità. Entro il mese di marzo, l’Asp prevede l’avvio di ulteriori 15 Case della Comunità e 5 Ospedali di Comunità.

In una nota, la Direzione Strategica dell’Asp di Messina – composta del Direttore Generale Giuseppe Cuccì, dal Direttore Sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta – sottolinea come l’apertura delle strutture sui Nebrodi consolidi “un modello di cura vicino alle persone, che integra prevenzione, assistenza e servizi sociali”.

Un investimento sul futuro della salute dei cittadini, reso possibile dal PNRR e realizzato con rigore e contrattualità, anticipando i tempi contrattuali.

Strutture da 800mq secondo il modello Spoke

Le tre strutture, di proprietà aziendale, si sviluppano su circa 800mq ciascuna e sono progettate secondo il modello Spoke, in integrazione con le strutture Hub presenti sul territorio. Offrono un punto unico di accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali, garantendo un approccio coordinato e multidisciplinare alla cura.

Gli edifici sono organizzati in macro-aree funzionali distribuite su più livelli. L’area di Assistenza di Prossimità ospita i servizi sanitari di prima linea, con assistenza medica H24 o H12, servizi infermieristici, il Punto Unico di Accesso (PUA) e gli sportelli dei servizi sociali.

L’area dedicata alle Cure Primarie è riservata alla Medicina di Gruppo Integrata, con la presenza di MMG, PLS e Infermieri di Famiglia e Comunità. Completa l’offerta l’Area Specialistica, con ambulatori per la diagnostica di base, spazi per i prelievi e per le visite specialistiche, oltre ai servizi generali e logistici indispensabili al funzionamento quotidiano delle strutture.

Lavori conclusi in anticipo e standard elevati

Gli interventi sono stati portati a termine con competenza e puntualità, nel rispetto degli standard qualitativi e in anticipo rispetto ai tempi contrattuali. Il risultato è la realizzazione di tre Case della Comunità che rappresentano un modello innovativo di accessibilità, prossimità e qualità assistenziale per l’intero comprensorio nebroideo.