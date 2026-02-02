Premio “Giuseppe Puliafito” – I Edizione. Articolo in concorso.

Il 13 novembre non è una giornata come tutte le altre, è la giornata mondiale della gentilezza.

A volte siamo tentati di pensare che la gentilezza sia una cosa un po’ “da bambini” o un gesto banale, ma ci sbagliamo! La gentilezza è uno strumento potente e rivoluzionario, come potente e rivoluzionario è il colore viola dell’ametista, la pietra della gentilezza!

Usare gentilezza non significa solo dire “grazie”, “prego” e “per favore”, seppure queste restino parole importantissime. La gentilezza è molto di più, è Empatia, Ascolto, Rispetto e Coraggio. Essere gentili non è un favore che facciamo agli altri ma un dono che offriamo a noi stessi, perché tutto ciò che diamo ci verrà restituito.

La gentilezza, inoltre, ci rende più felici, migliora le nostre relazioni, aumenta l’autostima e ci fa sentire forti perché, grazie ad essa, sappiamo di poter fare la differenza. Praticare gentilezza è l’antidoto più efficace all’aggressività, al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni che, purtroppo, sono molto diffusi nella società odierna.

Creare un ambiente gentile significa rendere il mondo un luogo più sicuro e accogliente per tutti. La giornata della gentilezza è la giornata del cuore libero: sii gentile e il mondo sarà più bello.