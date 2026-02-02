Giocare alla play station in casa o una bella partita all’oratorio?

Premio “Giuseppe Puliafito” – I Edizione. Articolo in concorso.

Il gioco è un’attività ricreativa che contribuisce allo sviluppo sensoriale, emozionale, affettivo e creativo dell’essere umano nell’età evolutiva ed è anche uno spazio dove sperimentare la propria libertà di agire e distrarsi dallo stress accumulato durante una settimana di lavoro negli adulti.

La società odierna offre, rispetto al passato, molte più opzioni per trascorrere il tempo libero giocando. Si può optare tra giochi di movimento e di squadra che coinvolgono corpo e mente e tra giochi tecnologici online e offline che permettono di rifugiarsi in un mondo dove si può essere ciò che si vuole. Dispositivi come la play station permettono di giocare con videogiochi standard il cui obiettivo è compiere una missione, come salvare un personaggio in difficoltà o superare una serie di ostacoli per raggiungere il podio; oppure con giochi multiplayer su internet insieme con altre persone dove i giocatori creano e si identificano allo stesso tempo con personaggi online, intrattenendo relazioni con gli altri giocatori, e vivendo nella virtualità.

I multiplayer sono proprio quelli che generano dipendenza, perché non hanno una fine, anzi prevedono un meccanismo di ricompensa che li spinge ad aumentare la durata di utilizzo del gioco per riuscire a superare il livello di piacere e di soddisfazioni generato nelle prime esperienze. Di contro, disputare una bella partita di calcio all’oratorio permette di correre, passare la palla al compagno di squadra, scattare per tirare in porta ed esultare per il goal alla squadra avversaria.

Una scarica di adrenalina pura, che non genera dipendenza e che dopo aver trascorso tante ore seduti in classe tra verifiche scritte e orali è sicuramente più piacevole che stare seduti davanti a uno schermo dove manca il contatto diretto con gli altri giocatori. Talvolta gli adolescenti preferiscono i videogame perché considerano l’attività sportiva reale come un dovere, visto che nella mentalità delle famiglie attuali è diventato di moda far praticare un’attività sportiva fin da piccolissimi.

Tuttavia, una partita di calcio all’oratorio offre a un adolescente emozioni allo stato puro, fa apprendere il valore del lavoro di squadra, basato sulla collaborazione, la complicità, l’onestà dei giocatori nel riconoscere un fallo e l’autocontrollo. Con essa si manifesta il mondo interiore dei ragazzi e la socializzazione, disciplina e rispetto; si educa alla fratellanza e alla diffusione di una cultura di pace.

La competitività che si sviluppa durante una partita di calcio nel campetto dell’oratorio non è quella rabbiosa e compulsiva del dominio sull’altro, dell’individualismo esasperato, dell’isolamento tipica dei videogiochi, ma favorisce il confronto, il riconoscimento della bravura dell’avversario e l’accettazione che le sconfitte fanno parte della vita e sono occasioni di crescita.