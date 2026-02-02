Da oggi iniziano le pubblicazioni degli articoli del “Premio Giuseppe Puliafito – Giovani Cronisti del Territorio”

Da oggi iniziano le pubblicazioni sul nostro giornale online degli articoli firmati dagli studenti partecipanti al “Premio Giuseppe Puliafito – Giovani Cronisti del Territorio”, il nuovo concorso giornalistico promosso dal quotidiano online 24live.it, in collaborazione con il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del comprensorio di Barcellona e dei comuni limitrofi.
L’iniziativa nasce per onorare la figura di Giuseppe Puliafito, compianto Direttore di 24live, che ha dedicato la sua vita alla verità, all’etica dell’informazione e alla valorizzazione del territorio, trasmettendo la passione per il racconto dei fatti e per la costruzione di una comunità più consapevole.
Tutti elaborati inviati dalle scuole saranno pubblicati. Si sollecitano, pertanto, gli istituti che intendono aderire all’iniziativa a mandare i primi articoli (non è necessario compilare alcun modulo di partecipazione, insieme ad eventuali foto da pubblicare. I lavori devono essere inoltrati alla mail premiogiuseppepuliafito@gmail.com
Per informazioni più dettagliate telefonare ai numeri 3477830664 oppure 3407942218.
Sezioni del concorso:
- Articolo giornalistico: inchiesta o approfondimento su temi sociali, culturali, ambientali o sportivi del territorio;
- Intervista: intervista a un personaggio locale che si è impegnato per la valorizzazione del territorio;
- Nuovi media: contenuto multimediale (podcast, video-reportage, fotoreportage) realizzato con linguaggi digitali.
Modalità di partecipazione
- Iscrizione gratuita della scuola tramite modulo disponibile su 24live.it;
- Invio degli elaborati entro il 30 aprile 2026 alla mail premiogiuseppepuliafito@gmail.com;
- Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato per sezione;
- Gli articoli dovranno avere una lunghezza compresa tra 3.000 e 6.000 battute spazi inclusi;
- I contenuti multimediali non dovranno superare i 5 minuti di durata o le 10 immagini in caso di fotoreportage;
- Tutti i lavori devono rispettare i criteri di correttezza informativa, chiarezza e originalità.
Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da:
- Giornalisti di 24live.it;
- Docenti di lettere e scienze della comunicazione;
- Personalità del mondo della cultura e dell’associazionismo locale.
I premi
- 1° classificato per ciascuna sezione: borsa di studio (ad esempio in buoni libro o materiale tecnologico per la scuola);
- Menzioni speciali: elaborati segnalati dalla giuria per originalità o impegno sociale;
- Tutti i partecipanti riceveranno un attestato ufficiale del “Premio Giuseppe Puliafito”;
- Premio assoluto: stage in redazione di 6 mesi, con supporto di risorse Rotary Club – Barcellona P.G.
Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Barcellona Pozzo di Gotto in occasione di un evento pubblico organizzato da 24live.it in collaborazione con il Rotary Club. Durante l’iniziativa sarà ricordata la figura del Direttore Giuseppe Puliafito e verranno presentati i lavori vincitori.
Partner e patrocinio
- Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Ufficio scolastico provinciale;
- Ordine dei Giornalisti di Sicilia;
- Rotary Club sezione Barcellona P.G., main sponsor PiùFormazione e altri sponsor locali per sostegno economico.
Diritti di utilizzo: con la partecipazione al concorso, gli autori autorizzano 24live.it alla pubblicazione dei lavori, citando sempre il nome senza ulteriori pretese economiche.