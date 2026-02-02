Al Senato, il Commentario delle Società di persone: contributi anche da Barcellona

Un’opera giuridica di respiro internazionale edita da Pacini Giuridica. Tra gli autori anche i messinesi Casimo e Bottari e la barcellonese Santina Munafò

Il 29 gennaio, al Senato della Repubblica, è stato presentato ufficialmente il Commentario delle Società di persone, opera collettanea a cura del professor Giuseppe Fauceglia edita da Pacini Giuridica, che si candida a diventare un punto di riferimento per studiosi e operatori del diritto commerciale.

Il volume è frutto di un intenso lavoro durato quasi due anni, che ha coinvolto professori universitari di diritto commerciale, dottorandi e dottori di ricerca provenienti da tutta Italia, dando vita a un commentario dal taglio scientifico avanzato e dall’impostazione internazionale.

Tra gli autori figurano anche i messinesi Giuseppe Casimo e Benedetta Bottari e la barcellonese Santina Munafò, che hanno contribuito alla stesura dell’opera sotto la supervisione dell’avvocato Dario Latella, professore di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina.

Durante la conferenza di presentazione al Senato, oltre all’illustrazione dei contenuti del commentario, è stato affrontato un tema di grande attualità: la possibile riforma delle società di persone, sulla quale il legislatore italiano sta lavorando prendendo spunto dalla recente esperienza normativa tedesca. Un confronto che ha acceso il dibattito tra accademici e professionisti, evidenziando la necessità di un adeguamento del quadro normativo alle nuove esigenze del sistema economico.

Il Commentario delle Società di persone si distingue per l’ampiezza dell’analisi, l’approccio comparatistico e l’attenzione alle evoluzioni giurisprudenziali, configurandosi come uno strumento di grande utilità per avvocati, magistrati, studiosi e studenti di diritto.

L’opera è già disponibile in tutte le principali librerie giuridiche nazionali e sulle piattaforme specializzate, confermando l’interesse crescente verso i temi della disciplina delle società di persone e della loro futura riforma.