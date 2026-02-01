Online la nuova edizione del tg settimanale 24live News

È online la nuova edizione del tg settimanale 24liveNews, condotto questa settimana da Flaviana Gullì.

Una rassegna chiara e puntuale delle principali notizie dal territorio: in primo piano la cronaca, con il giallo dei tre cacciatori trovati senza vita nei boschi dei Nebrodi e le importanti operazioni antidroga condotte dalla Squadra Mobile di Messina.

Spazio anche a sanità e politica locale, con le dimissioni del sindaco di Merì. Infine, il focus sugli eventi culturali della provincia e sullo sport, con le imprese delle realtà barcellonesi e le sfide decisive dei campionati.

Un appuntamento informativo completo per restare aggiornati su ciò che accade a Barcellona Pozzo di Gotto e in tutto il comprensorio.