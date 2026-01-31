Scontro tra due auto in via Rio Rosso, Milazzo

Nella giornata di ieri, 30 gennaio 2026, sono stati vissuti momenti di forte preoccupazione in serata a Milazzo, teatro di un grave incidente stradale avvenuto in via Rio Rosso. A scontrarsi sono state due vetture, una Suzuki e una BMW, protagoniste di un impatto violentissimo da chi ha assistito alla scena.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia. Le due auto si sono scontrate con tale forza da rimanere pesantemente danneggiate. Tre persone sono rimaste incastrate tra le lamiere, rendendo indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato a lungo per estrarle in sicurezza. Complessivamente le persone che sono state coinvolte nel sinistro risultano sei.

Inoltre, considerata la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso: una donna, in particolare, avrebbe riportato ferite importanti. Dopo essere stati liberati, i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con più ambulanze. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle loro condizioni.