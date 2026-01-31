“Riaprite il Museo Cassata”- l’appello della Società di Storia Patria e del Museo Etnoantropologico di Milazzo

Da ormai dieci mesi il Museo Etno-storico “Nello Cassata” di Barcellona Pozzo di Gotto, una delle attrattive turistico-culturali più importanti della provincia, risulta precluso alla pubblica fruizione. Ha, infatti, chiuso i battenti nell’ultima settimana del marzo scorso, un lungo periodo di inattività in cui peraltro è venuto a mancare il suo cuore pulsante, il compianto procuratore Franco Cassata, deceduto ai primi di novembre. Ed a nulla sembra sembra essere servita l’adozione, da parte della Città Metropolitana di Messina, della determina dirigenziale (la n. 4296 del 04/12/2025) che di fatto ne decretava la riapertura, mettendo a disposizione della struttura museale il personale che avrebbe dovuto garantirne l’apertura anche il sabato e la domenica.

Il significato di questa chiusura

Un ritardo inspiegabile che penalizza una delle più importanti attrattive culturali della provincia, una struttura museale che raccoglie numerose collezioni di straordinari reperti della nostra tradizione, suggestive testimonianze del vissuto quotidiano dei nostri antenati, faticosamente raccolte dalla famiglia Cassata con non poche difficoltà ed infinita passione. Il Museo Cassata, peraltro, è anche un prezioso scrigno di antichi documenti d’archivio, ove campeggia tra tutti il fondo dei baroni Perrelli e Longo, autentica miniera d’informazioni sulle tonnare del Messinese e sulle coltivazioni agricole del comprensorio. Privare del personale e sottrarre alla pubblica fruizione una struttura culturale del genere, costituita da una moltitudine di reperti vincolati decenni or sono dall’Assessorato ai BB. CC della Regione Siciliana, comporta disagi ed inconvenienti che rischiano di tramutarsi in danni irrimediabili. Soprattutto alle stesse collezioni, private di quelle cure ed attenzioni che necessitano di essere erogate quotidianamente.

Da qui il rinnovato interessamento e l’auspicio della Società Milazzese di Storia Patria e del Museo Etnoantropologico e Naturalistico “Domenico Ryolo” di Milazzo affinché le istituzioni prendano a cuore le sorti del Museo Cassata, una delle più importanti istituzioni etnoantropologiche dell’Isola.