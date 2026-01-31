Falso Carabiniere a giudizio

Si presentava presso le anziane vittime in qualità di appartenente alle forze dell’ordine dichiarando che, per evitare l’arresto di un prossimo congiunto, erano necessarie ingenti somme di denaro. Con questo metodo, unitamente ad altri complici non ancora identificati, in almeno due occasioni aveva tentato di truffare vittime anziane al fine di impossessarsi illecitamente di denaro. Tuttavia, i Carabinieri tempestivamente avvisati sono riusciti ad evitarne la consegna vanificando il tentativo del falso pubblico ufficiale che si allontanava dai luoghi. Dopo accurate indagini dei Carabinieri coordinati dal Pm Dott.ssa De Toni è stato identificato l’autore del sistema fraudolento. L’imputato, che attualmente è in stato di libertà, difeso dall’ avv. Gaetano Pino dovrà comparire dinanzi Tribunale di Barcellona con l’accusa di truffa aggravata.