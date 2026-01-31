Ciclone Harry- l’avviso per segnalare i danni alle imprese agricole

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per le imprese agricole siciliane colpite dal maltempo: è possibile segnalare i danni subiti fino al 15 febbraio. Le aziende agricole che intendono ripristinare le strutture danneggiate (serre, impianti arborei, fabbricati) devono comunicare all’Ispettorato dell’Agricoltura competente e produrre una perizia asseverata da un libero professionista.

“Per ulteriori informazioni, le imprese agricole possono rivolgersi agli uffici del Suap del nostro comune. L’Assessore all’Agricoltura e alla Protezione Civile, Salvatore Coppolino, invita le aziende a usufruire di questa opportunità per ripristinare al più presto le attività danneggiate.”