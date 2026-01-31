Basket: l’intervista pre-partita al playmaker Lautaro Fraga

La scorsa domenica il Barcellona Basket ha portato a casa una vittoria al termine di una partita combattuta punto per punto fino all’overtime con un avversario di alto livello come il Valentino Castellaneta. A distinguersi in modo particolare durante questa gara è stato Thomas Aguzzoli, che totalizzando 28 punti è stato decisivo nei momenti chiave della partita.

Domani invece, per la terza giornata di ritorno, i giallorossi affronteranno in trasferta la Viola Reggio Calabria, in una partita che si prospetta intensa grazie alla combattività che contraddistingue entrambe le formazioni.

Ai microfoni di 24live, il playmaker Lautaro Fraga ha tracciato un quadro generale dell’andamento della stagione, analizzando quale secondo lui potrebbe essere la chiave per portare a casa una vittoria contro la compagine reggina e ringraziando i tifosi per il costante sostegno dimostrato alla squadra.