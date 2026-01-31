All’ISS Medi prende avvio il progetto NHSMUN 2026

L’Istituto di Istruzione Superiore “Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto rinnova la sua sfida internazionale. Anche per l’anno scolastico 2025/2026, la scuola ha dato il via al prestigioso progetto NHSMUN (National High School Model United Nations). Trentadue studenti delle quarte classi (Liceo Classico, Scientifico, Linguistico e Liceo delle Scienze Umane) si preparano a trasformarsi in giovani diplomatici presso la sede dell’ONU a New York dall’11 al 18 marzo 2026.

Il cuore dell’iniziativa è un percorso di alta formazione che simula l’attività negoziale delle Nazioni Unite. Gli studenti non saranno semplici spettatori, ma veri e propri delegati chiamati a studiare il diritto internazionale e i meccanismi di funzionamento dell’ONU; analizzare la nazione assegnata, approfondendone la storia, l’economia e la politica estera; redigere Position Papers, i documenti ufficiali che espongono la linea diplomatica del Paese rappresentato; sperimentare la risoluzione dei conflitti attraverso le regole di procedura delle simulazioni diplomatiche.

Un progetto che viene portato avanti dal 2012

Sotto la guida della formatrice Chiara Maio (formatrice dell’Ideagorà) e con il supporto della tutor interna Maria Eva Russo, l’esperienza avrà anche valore di FSL (Formazione Scuola Lavoro). “Si tratta di un progetto estremamente formativo che mira a potenziare le abilità linguistiche in Inglese- precisa la referente del progetto Maria Anversa Grasso-, a cogliere le differenze tra Inglese Britannico ed Americano e a sviluppare tecniche di public speaking, padroneggiando l’arte di esporre tesi in pubblico. Il tutto in un ambiente di apprendimento multiculturale che scaturisce dal confronto diretto con coetanei provenienti da tutto il mondo”.

Il Dirigente Scolastico, Ester Elide Lemmo, ha espresso grande soddisfazione per un progetto che il “Medi” porta avanti con successo sin dal 2012. Questa iniziativa rappresenta la punta di diamante di un’offerta formativa che punta a proiettare gli studenti ben oltre i confini europei, preparandoli a diventare cittadini del mondo.