Montalbano, il finanziamento per la riqualificazione del “Roncalli”

Un nuovo capitolo per la scuola “A.G. Roncalli” di Montalbano Elicona: grazie a un finanziamento di 593 mila euro, il plesso potrà presto portare a termine gli interventi di valorizzazione, per trasformarsi in un ambiente più sicuro, moderno e funzionale.

A comunicarlo è il Sindaco Antonino Todaro, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento non solo per il miglioramento delle strutture, ma anche per la valorizzazione degli spazi per studenti e personale docente, con l’obiettivo di creare un polo scolastico più inclusivo e vivibile.

Il finanziamento del PR FESR Sicilia 2021-2027

Le risorse sono state assegnate nell’ambito dell’Azione 4.2.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027, dedicata al miglioramento delle infrastrutture scolastiche e al sostegno di metodologie didattiche innovative. L’ammissione del progetto è stata ufficializzata con il Decreto Dirigenziale n. 33 del 26 gennaio 2026, emanato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l’edilizia scolastica e universitaria.

Il progetto presentato dal Comune di Montalbano Elicona si è collocato al secondo posto nella graduatoria regionale, al termine di un iter che ha previsto la verifica di ricevibilità e ammissibilità delle domande e la valutazione tecnica da parte di una Commissione dedicata. La procedura ha incluso anche la revisione di precedenti interventi finanziati su PROF e OIF.

Gli interventi previsti per il plesso “A.G. Roncalli”

Per la scuola “A.G. Roncalli” il piano di intervento prevede: il completamento dell’adeguamento antincendio, la realizzazione di aule multimediali a supporto della didattica e la riqualificazione degli spazi esterni, utilizzabili anche per attività sportive e ricreative.

L’obiettivo è creare un polo scolastico unitario in grado di ospitare scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con ambienti conformi agli standard di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità per persone con disabilità, migliorando concretamente la qualità dell’offerta educativa per studenti e personale docente.

“Il risultato ottenuto – dichiara il sindaco Antonino Todaro – rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità. Grazie a questo contributo restituiremo agli studenti e al personale una scuola sicura e funzionale, rafforzando il ruolo della struttura come presidio educativo e sociale del territorio”.

