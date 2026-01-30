La barcellonese Katia Castellano selezionata nel corpo di ballo dell’Aida al Bellini di Catania

La barcellonese Katia Castellano ha preso parte al corpo di ballo dello spettacolo teatrale “Aida” di Giuseppe Verdi, che è andato in scena al “Massimo Bellini” di Catania dal 21 al 28 gennaio. La ragazza è stata selezionata nel mese di novembre all’interno del progetto alternanza scuola lavoro del Liceo Coreutico “E.Musco” della città etnea, presso il quale frequenta il quarto anno.

Lo spettacolo, diretto dalla compagnia “Create danza” con le coreografie di Filippo Stabile e la regia di Marco Vinco, per ben sette giorni ha registrato il sold out.

L’Aida è un’opera lirica ambientata nell’antico Egitto, che racconta la storia d’amore tra la schiava etiope Aida e il guerriero egizio Radamès, sullo sfondo della guerra tra i due popoli. La gelosia di Amneris, la figlia del faraone, e la vendetta di Amonasro, il re etiope e padre di Aida, porteranno a un tragico finale.

La produzione è stata un esempio di come la musica e il teatro possano unire le persone e creare emozioni profonde.

