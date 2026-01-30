Guardie mediche a rischio: sindaci del Distretto D28 pronti alla mobilitazione

Nei 13 Comuni del Distretto Socio-Sanitario D28, con Barcellona Pozzo di Gotto capofila, cresce la preoccupazione per il futuro del servizio di Guardia medica. Il rischio di una riduzione delle postazioni ha spinto il presidente del Comitato dei sindaci, Avv. Nino Todaro, a chiedere un incontro urgente con i vertici dell’Asp di Messina.

In caso di soppressione delle Guardie mediche nei centri con meno di cinquemila abitanti, ad essere colpiti in modo particolare saranno i Comuni dell’entroterra, già penalizzati dalla carenza di collegamenti e dal fenomeno dello spopolamento.

Dopo una riunione informale, il Comitato dei sindaci ha inviato una nota ufficiale al Direttore Generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì e alla Direzione Sanitaria e Amministrativa, chiedendo chiarimenti sul futuro del servizio di continuità assistenziale.

Alla base delle preoccupazioni vi sono le decisioni assunte in sede di Conferenza Stato-Regioni, che prevedono un medico ogni cinquemila abitanti. Se i tagli verranno confermati, i sindaci hanno annunciato di essere pronti alla mobilitazione per difendere un servizio essenziale per i cittadini.