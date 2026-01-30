Attesa grande presenza per il Barcellona Basket: due pullman di tifosi verso Reggio Calabria

In vista della trasferta del Barcellona Basket, a Reggio Calabria è attesa un’ondata giallorossa: Per il match in programma domenica pomeriggio al Pala Calafiore, infatti, sono già stati riempiti due pullman di tifosi pronti a sostenere la squadra anche lontano dal PalAlberti.

Un segnalo chiaro dell’entusiasmo che circonda la formazione barcellonese, che potrà contare su un sostegno numeroso e caloroso sugli spalti del palazzetto reggino. Inoltre, la presenza dei tifosi potrebbe ulteriormente crescere grazie a coloro che raggiungeranno Reggio Calabria con mezzi propri.

La partita si preannuncia così come una vera e propria festa dello sport, con un clima di grande partecipazione sugli spalti e un’atmosfera che promette spettacolo dentro e fuori dal campo.

Gli orari di partenza dei pullman da Barcellona

La società ha reso note alcune informazioni utili in merito alla partenza dei pullman diretti a Reggio Calabria:

Ore 14:45 , raduno autobus presso Piazzale PalAlberti;

, raduno autobus presso Piazzale PalAlberti; Ore 15:00 , partenza per Reggio Calabria;

, partenza per Reggio Calabria; Ore 17:00, appuntamento ingresso ospiti PalaCalafiore – piazzale autobus e consegna dei biglietti a chi viaggia con mezzi propri e ha acquistato la prevendita in anticipo.

La società richiede inoltre la massima puntualità in modo da evitare eventuali disagi.

*Immagine in evidenza di SSD Barcellona Basket.