La salute nelle tue mani: il primo convegno firmato Move Your Body e Balance

La collaborazione tra Move Your Body e la nuova Sala Balance nasce dalla volontà di offrire un approccio integrato alla salute, capace di unire allenamento fisico, consapevolezza mentale ed equilibrio emotivo.

Balance si propone come uno spazio innovativo dedicato all’ascolto, al rallentamento, alla prevenzione e alla costruzione di un benessere profondo e duraturo, andando oltre i modelli tradizionali di fitness.

Questo primo convegno non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso strutturato di informazione e sensibilizzazione sul tema della salute. I prossimi appuntamenti saranno dedicati a tematiche di grande attualità come disintossicazione e longevità, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per prendersi cura di sé in modo sempre più consapevole. L’incontro si è aperto con l’intervento dell’ideatrice e realizzatrice dell’evento, titolare della Move Your Body, Mariella Corica, facilitatrice Mindfullness.

Alimentazione e benessere: l’intervento del Dott. Alessandro Bonanno

Un contributo centrale è stato offerto dal Dott. Alessandro Bonanno, che ha approfondito il legame tra alimentazione, benessere fisico e salute mentale. Nel suo intervento ha evidenziato quanto oggi sia complesso orientarsi nel mondo della nutrizione, a causa della diffusione di false credenze, disinformazione e figure improvvisate, spesso amplificate dai social media. Il Dott. Bonanno ha sottolineato l’importanza imprescindibile di verificare sempre la professionalità di chi accompagna un percorso di benessere, soprattutto quando si parla di alimentazione funzionale e salute psicofisica.

Ampio spazio è stato dedicato al concetto di sinergia:

stabilità mentale ed emotiva, movimento fisico e alimentazione adeguata devono convivere in un unico percorso strategico, capace di incidere positivamente sulla salute e sulla longevità.

Il messaggio finale rivolto alla platea è stato chiaro e motivante: migliorare la propria condizione fisica e psicologica è possibile per chiunque, a patto di comprenderne l’importanza, desiderarlo davvero ed essere disposti a fare piccoli sacrifici per ottenere grandi risultati.

Nutrizione equilibrata e performance: il contributo del Dott. Attilio Andriolo

Il Dott. Attilio Andriolo ha ribadito l’importanza di un’alimentazione sana, scientificamente corretta, equilibrata, varia e appetibile come strumento fondamentale per migliorare il benessere fisico, rafforzare le difese immunitarie e contrastare i disturbi più comuni.

In ambito sportivo, una dieta adeguata consente inoltre di migliorare la performance atletica e l’efficienza fisica generale.

Seguire un corretto piano alimentare permette di ottenere benefici visibili in tempi relativamente brevi:

scompare la sonnolenza post-prandiale, diminuiscono gli attacchi di fame, aumenta la concentrazione e cresce la sensazione generale di vitalità. Infine, il Dott. Andriolo ha evidenziato il ruolo essenziale dei nutrienti fondamentali – lipidi, proteine, carboidrati, vitamine, minerali e acqua – come pilastri indispensabili di una nutrizione completa e funzionale.

Il contributo dello Shiatsu: l’intervento di Giuseppe Olrando

Durante il convegno è intervenuto anche Giuseppe Olrando, fondatore della Scuola Integrale di Shiatsu, che ha portato l’attenzione sull’importanza dell’ascolto profondo del corpo attraverso le discipline energetiche. Nella su relazione l professore Orlando ha portato l’attenzione dei partecipanti sul collegamento tra la bocca e l’utero e su tutto ciò che questo comporta. Le trasformazioni dovute al passare degli anni, si ripercuotono sull’utero con problematiche legate alla parte bassa del corpo e che tutte le donne conoscono ma quasi mai collegano alla parte alta.

Durante l’intervento non è mancata una breve parentesi pratica nei confronti di tutti i partecipanti che hanno molto gradito, attraverso l’autostimolazione di alcuni punti dell’agopuntura, punti legati ad alcune problematiche quotidiane come cefalea, stitichezza, ansia ecc.. Il suo contributo ha rafforzato il messaggio centrale del convegno: prendersi cura della propria salute significa imparare ad ascoltarsi, integrare movimento, alimentazione e benessere energetico in un percorso di consapevolezza che mette la persona al centro.

Un messaggio per tutta la comunità

Con questo primo convegno, Move Your Body e Balance hanno voluto portare sul territorio un nuovo modo di parlare di salute:

semplice, accessibile, concreto e centrato sulla persona.

Perché la vera prevenzione nasce dalla conoscenza, dall’ascolto di sé e dalla capacità di diventare responsabili del proprio benessere, giorno dopo giorno.

La salute è un viaggio quotidiano: più impari ad ascoltarti, più diventi libero.

Per restare aggiornati sui prossimi incontri, eventi e iniziative dedicate al benessere, è possibile seguire le pagine ufficiali di Move Your Body e Balance e continuare insieme questo percorso di consapevolezza e crescita.