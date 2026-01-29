Giallo a Montagnareale: morti tre cacciatori, continuano le indagini

Il caso dei tre cacciatori ritrovati morti nel bosco di Montagnareale, sopra la frazione di Caristia – in provincia di Messina – nella mattinata di ieri si infittisce: a seguito dei primi accertamenti, gli investigatori hanno sentito la versione di uno dei compagni di caccia abituali di una delle vittime, l’82enne Antonio Gatani di Librizzi.

Secondo le prime indiscrezioni emerse, tra il cacciatore più anziano e le altre due vittime, i due fratelli di San Pier Niceto, Giuseppe e Davis Pino, rispettivamente di 44 e 26 anni, non ci sarebbe alcun rapporto pregresso. Dunque, i tre si sarebbero incontrati per la prima volta ieri mattina.

Prendono sempre più piede diverse ipotesi: dalla battuta di caccia culminata in tragedia, alla possibilità di un duplice omicidio culminato in suicidio. E non si esclude neanche l’ipotesi del coinvolgimento di un quarto uomo.

I cadaveri dei tre uomini giacevano a terra, colpiti da diversi colpi d’arma da fuoco, ciascuno con i propri fucili a fianco, in una zona interessata fortemente dalla caccia al suino nero e di difficile raggiungimento. A rinvenire i tre corpi ed allarmare il 112 sarebbe stato ieri un amico dei due fratelli Pino, preoccupato dal mancato ritorno dei due, usciti all’alba per una battuta di caccia.

Continuano ora le indagini e gli interrogatorî da parte dei Carabinieri di Patti e del Procuratore capo Angelo Cavallo, presenti immediatamente sul posto da ieri.

Inoltre, si attendono i risultati dei rilievi scientifici effettuati dal RIS di Messina, insieme al medico legale Giovanni Andò, per chiarire ulteriori dettagli che potrebbero servire a fare luce sulla tragica vicenda.