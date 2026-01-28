Messina, trovato con pistola rubata e cocaina: arrestato 48enne

In auto cocaina e una pistola rubata in provincia di Caltanissetta: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato nei giorni scorsi a Messina un quarantottenne – già noto alle Forze dell’ordine – ritenuto responsabile dei reati di porto abusivo di pistola oggetto di furto, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nei pressi dello svincolo autostradale di Messina Giostra. Qui, l’autovettura in cui viaggiava il soggetto è stata fermata e sottoposta a controlli.

I militari, a causa dell’atteggiamento nervoso ed insofferente dell’uomo di fronte all’ispezione, hanno approfondito le verifiche: pertanto, è stata eseguita una perquisizione personale e veicolare, che ha permesso di cogliere l’uomo nella flagranza di reato.

Sulla vettura, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati un panetto termosaldato con all’interno oltre 200 grammi di cocaina, nonché una pistola calibro 7.65 con 8 proiettili nel caricatore, occultati sotto il sedile.

L’arma, parzialmente punzonata, dagli immediati accertamenti, è risultata rubata in provincia di Caltanissetta.

Le operazioni hanno permesso di arrestare il quarantottenne il quale, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arma e la droga sono stati sequestrati e consegnati ai Carabinieri del RIS di Messina per effettuare le relative verifiche volte ad accertare il grado di purezza dello stupefacente e, soprattutto, l’esame balistico sull’arma per verificarne l’eventuale pregresso utilizzo per la commissione di altri reati.