Messina: IACP avvia un tavolo tecnico per il risanamento urbano

A margine della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’IACP di Messina, è in programma per domani pomeriggio un tavolo tecnico promosso dal Presidente on. Beppe Picciolo. All’incontro prenderanno parte i vertici di Arismè, rappresentati dal presidente avv. Fabrizio Gemelli e il Subcommissario per l’emergenza baraccopoli, ing. Santino Trovato. Il confronto rappresenta un primo e significativo momento di dialogo istituzionale finalizzato alla definizione di una nuova organizzazione tecnica condivisa, con l’obiettivo di affrontare in maniera coordinata le principali criticità legate al risanamento urbano della città di Messina. Al centro del tavolo vi saranno, in particolare, i temi dell’acquisto e della ristrutturazione degli alloggi, oltre alla necessità di costruire una sinergia operativa stabile tra i diversi soggetti coinvolti nel processo.

La dichiarazione del presidente dell’IACP di Messina

«Siamo certi che la presenza di un organo politico alla guida dell’Istituto rappresenti un elemento strategico per rafforzare l’interlocuzione con il Presidente della Regione Siciliana, on. Renato Schifani, in qualità di Commissario per il Risanamento, al fine di ottenere una maggiore disponibilità di risorse economiche. Tali risorse risultano fondamentali per completare, per quanto di competenza dell’IACP, le azioni strutturali di risanamento e per accelerare le operazioni di sbaraccamento, attraverso la realizzazione di nuovi alloggi “volano”, indispensabili per consentire al Subcommissario di intervenire con maggiore rapidità nelle aree ancora interessate dalla presenza di baraccopoli.»

L’IACP di Messina esprime piena fiducia nel fatto che questo tavolo tecnico possa rappresentare l’avvio di una collaborazione strutturata, concreta e continuativa, capace di produrre risultati tangibili per la città e per le comunità coinvolte, al di là di ogni appartenenza politica.