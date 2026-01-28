Giallo nel Messinese: due barcellonesi tra i tre cacciatori trovati morti a Montagnareale

Una tragedia nei boschi dei Nebrodi, dove tre uomini sono stati trovati morti in una zona impervia del territorio di Montagnareale, in provincia di Messina. I corpi sono stati rinvenuti nella mattinata di oggi, 28 gennaio 2026, in un’area boschiva sopra la frazione Caristia.

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero state uccise con colpi d’arma da fuoco mentre si trovavano nella zona per una battuta di caccia.

Sarebbe questo il quadro inquietante emerso nelle ultime ore. A perdere la vita l’82enne Antonio Gatani, residente a Librizzi, Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, entrambi originari di Barcellona Pozzo di Gotto.

I tre sarebbero usciti all’alba di questa mattina per una battura di caccia, regolarmente muniti di fucili, senza però fare più ritorno.

Il ritrovamento e l’allarme al 112

A far scattare l’allarme è stata una segnalazione al numero di emergenza 112, partita da un amico di uno dei cacciatori che, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, si è recato personalmente sul posto, scoprendo i tre corpi senza vita.

Le vittime giacevano a terra, ciascuno accanto al proprio fucile, in una zona particolarmente impervia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e il Procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, insieme al medico legale Giovanni Andò e al Ris di Messina, impegnato nei rilievi scientifici per ricostruire l’esatta dinamica.

Proseguono le indagini per chiarire l’accaduto, ma al momento non si esclude alcuna pista.

I Carabinieri hanno momentaneamente vietato l’accesso alla zona per poter effettuare tutti gli accertamenti del caso. Si attendono ora novità e aggiornamenti da parte degli inquirenti.

