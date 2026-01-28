Arrestati due barcellonesi in possesso di quasi 3 kg di cocaina

Arrestati dalla Squadra Mobile di Messina due barcellonesi colti in fragranza di reato nella serata di lunedì scorso intorno alle 19 nel tratto stradale compreso tra Tremestieri a Villafranca.

Si tratterebbe di Orazio Maggio, di anni 43, e di Mariano Calabrò, detto Mario, di anni 40, entrambi con precedenti penali.

I due, diretti a Barcellona Pozzo di Gotto, viaggiavano sull’autovettura che è stata fermata e perquisita.

Rivenuti sul mezzo, nel corso dei controlli nell’ambito di un’attività investigativa già avviata, quasi 3 kg di cocaina.

Per l’esattezza, la quantità di sostanza stupefacente ammonterebbe a 2,8 chilogrammi.

Colti in flagranza di reato, per i due barcellonesi è stata disposta dal sostituto procuratore Fabrizio Monaco la custodia cautelare nel carcere di Gazzi, dove sono momentaneamente a disposizione dell’Autoritá giudiziaria, in attesa dell’interrogatorio di garanzia e della convalida dell’arresto.

A difendere i due soggetti sarebbero, rispettivamente, gli avvocati Diego Lanza e Carmen Zarzone.