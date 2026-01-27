San Filippo del Mela onora Giulio Regeni: l’omaggio del Consiglio Comunale dei Ragazzi nel decimo anniversario.

Il Consiglio comunale dei ragazzi e gli studenti delle terze classi della scuola media ricordano Giulio Regeni nel decimo anniversario dalla sua morte. Ospite d’eccezione è stato il coordinatore nazionale dei Consigli comunali dei ragazzi: il professore Giuseppe Adernò: «Il vostro è l’unico Consiglio dei ragazzi in Sicilia a ricordarlo. Ho informato i suoi genitori, che ne sono compiaciuti». San Filippo del Mela, 26 gennaio 2026 «Giulio Regeni era un ragazzo come voi, che dal 2001 al 2003 è stato sindaco dei ragazzi nel Comune di Fiumicello, in provincia di Udine».

Con queste parole il Coordinatore nazionale dei Consigli comunali dei ragazzi, prof. Giuseppe Adernò ha salutato stamani gli studenti delle terze classi della Scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di San Filippo del Mela, il baby sindaco e i baby consiglieri che lo hanno accolto nell’ambito della Giornata della Memoria e dell’Impegno, organizzata per ricordare il giovane dottorando presso l’Università di Cambridge.