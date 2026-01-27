Giornata della Memoria: a Villa “Primo Levi” la cerimonia in ricordo delle vittime dell’Olocausto

Questa mattina, in occasione della Giornata della Memoria, si è svolta presso la Villa Comunale “Primo Levi” una cerimonia ufficiale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto.

Alla manifestazione hanno partecipato l’Assessore Filippo Neri Recupero, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nonché gli studenti di alcuni Istituti Superiori di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dopo la deposizione di una corona di alloro, l’Assessore Neri Recupero ha pronunciato un intervento istituzionale in memoria dello sterminio del popolo ebraico perpetrato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, sottolineando l’importanza della conservazione della memoria storica quale fondamento imprescindibile dei valori di pace, rispetto e convivenza civile.

Rivolgendosi in particolare agli studenti, ha dichiarato:

“Un pensiero particolare va a voi studenti. A voi è affidato il compito prezioso di custodire e trasmettere questa memoria, di conoscere la storia, di riflettere su di essa affinché il ricordo si trasformi in consapevolezza e responsabilità.”

Successivamente, hanno preso la parola due studenti provenienti dall’Istituto “Copernico” e dall’Istituto “Enrico Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno dato lettura di componimenti poetici dedicati al tema della Shoah, tra cui “Se questo è un uomo” di Primo Levi.