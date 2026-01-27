Controlli dei Carabinieri nel milazzese: un arresto, dieci denunce e sequestri di droga

Proseguono senza sosta i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo su tutto il territorio mamertino.

Nei giorni scorsi, è stato attivato un servizio coordinato di pattugliamenti, anche nelle ore notturne, con l’obiettivo di prevenire e reprimere reati predatori, traffico di sostanze stupefacenti e violazioni al Codice della Strada, oltre a contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina.

Oltre 280 persone controllate e numerose infrazioni al Codice della Strada

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 120 veicoli e 280 persone. I militari hanno contestato diverse violazioni al Codice della Strada, alcune delle quali particolarmente pericolose per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

A seguito delle irregolarità accertate, sono state ritirate varie patenti di guida e carte di circolazione. Sei veicoli sono stati sequestrati, cinque dei quali circolavano nonostante fossero già posti a fermo amministrativo.

Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga: sei denunce

Sul fronte della sicurezza stradale, sei persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria:

tre per guida in stato di ebbrezza alcolica;

tre per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Un bilancio che conferma l’attenzione delle Forze dell’Ordine verso un fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per la collettività.

Nel corso di tre distinti controlli antidroga, quattro soggetti sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati complessivamente oltre 20 grammi di cocaina e circa 13 grammi di hashish, ritenuti destinati alle piazze di spaccio locali.

Altre tre persone, di età compresa tra i 22 e i 44 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori, poiché trovate in possesso di hashish per uso personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Arrestato un 24enne per violazione del divieto di avvicinamento

Nel corso del servizio è stato anche arrestato un giovane di 24 anni per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo è stato sorpreso da Carabinieri mentre, in evidente stato di agitazione, colpiva a calci la serranda di una finestra dell’abitazione della vittima.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.