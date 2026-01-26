Taekwondo: la Tiger’s Den torna da Zagabria con due ori e un bronzo

Ottimo avvio di stagione per la Tiger’s Den Barcellona, che all‘Open Internazionale di Zagabria conquista due medaglie d’oro e un bronzo, piazzandosi al terzo posto nella classifica per società su circa 70 team provenienti da tutta Europa.

La spedizione barcellonese era composta da Clio Sottile, Elena Fazio ed Elison Russo per il settore femminile e da Nino Perroni, Antonino Maggio e Giuseppe Barbaro per quello maschile.

Grande protagonista della competizione è stata Clio Sottile, che nella categoria Juniores -55 kg ha conquistato la medaglia d’oro superando quattro avversarie. Numero tre del ranking europeo e testa di serie numero uno del torneo, l’atleta barcellonese ha raggiunto la finale dopo tre incontri vinti con autorevolezza.

Nell’atto conclusivo ha affrontato la serba Frida Kalicanin, campionessa europea 2024, che in passato l’aveva eliminata in finale. Questa volta però, Clio ha dimostrato la propria crescita tecnica e mentale, imponendosi per 2 round a 1 in un match controllato con grande lucidità.

L’altro oro arriva da Nino Perroni, al suo secondo anno nella categoria Juniores. Dopo un periodo di ambientamento nella nuova categoria, l’atleta barcellonese ha vinto tre incontri di alto livello tecnico, superando in semifinale lo spagnolo Samuel Lorenzo Da Mota e in finale il serbo David Kukic, anch’egli campione europeo 2024.

Prestazione di carattere anche per Elena Fazio, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 55 kg, nonostante fosse fuori peso. L’atleta ha superato tre avversarie in incontri combattutissimi, arrendendosi soltanto in semifinale proprio contro la serba Kalicanin.

Buona prova anche per Elison Russo, che pur gareggiando fuori categoria, ha vinto il primo incontro con grande determinazione prima di fermarsi ai quarti di finale contro la croata Sara Rogin, atleta di valore internazionale.

Meno fortunata la competizione di Antonino Maggio, autore di una prestazione comunque generosa e di Giuseppe Barbaro, sconfitto di misura in entrambi i round per un solo punto.

Soddisfatti i maestri Giuseppe e Fabio Sottile: