Sopralluogo dell’onorevole Galluzzo al Pronto Soccorso di Barcellona dopo il caso del trentanovenne rimasto 8 giorni senza ricovero

Dopo il caso segnalato dal nostro giornale del trentanovenne che è rimasto per ben otto giorni al Pronto Soccorso di Barcellona l’onorevole Pino Galluzzo ha un sopralluogo presso l’ospedale barcellonese.

Dalla documentazione clinica ufficiale non emergono lesioni vascolari né spandimenti attivi di mezzo di contrasto, risultando pertanto assente indicazione a chirurgia vascolare urgente. È stato raccomandato esclusivamente il monitoraggio seriato dei valori di emoglobina e il trattamento conservativo”.

Gli accertamenti specialistici (Angio-TC, RMN, Eco-Color-Doppler) e la consulenza di Chirurgia Vascolare sono stati effettuati e refertati presso l’A.O.U. Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina.

Attualmente il paziente è ricoverato presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Barcellona P.G., a seguito di una rivalutazione del quadro clinico.

L’onorevole sottolinea nel contempo la presenza di una problematica riguardante la capacità del Policlinico di Messina di ricevere tutti i pazienti provenienti dagli ospedali di Provincia.

“Le normative vigenti prevedono che, in presenza di problematiche di particolare complessità, i pazienti vengano inviati ai centri HUB (Policlinico), dove sono previste le altissime specialità.

Da quanto ho potuto constatare, il Pronto Soccorso di Barcellona P.G. ha assolto pienamente il proprio compito, garantendo le cure necessarie e mettendo in sicurezza il paziente, così come previsto dalle normative vigenti”.

“Oggi il presidio ospedaliero di Barcellona P.G. – conclude – è più che mai necessario, perché rappresenta un punto di riferimento fondamentale per una comunità che, in passato, era stata privata di servizi essenziali.

Mi sono confrontato con il Responsabile del Pronto Soccorso di Barcellona P.G., struttura che dispone di personale altamente qualificato e professionale, ma che necessita di ulteriori unità, soprattutto nella componente infermieristica.

Bisogna proseguire con determinazione lungo il percorso già avviato, pur riconoscendo che a Barcellona P.G. si è registrata un’inversione di tendenza positiva rispetto al passato”.